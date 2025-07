Lange lebe Österreich: Wir sind die Titel-Könige

So musste ich mich eben wieder von einem Freund beraten lassen, der Fitnesstrainer werden will. Aber bevor das zum Laufen kommt, musste er einen Spießrutenlauf über sich ergehen lassen. So brauchte er Zeugnisse für Kurse und Genehmigungen aller Art – dafür musste er zu Ämtern gehen, um in Würden seinen Beruf auszuüben. So wollte er bei einem Amtsrat Steiner vorstellig werden, landete aber beim falschen. „Was wollen Sie bei mir, ich bin für Gasthäuser zuständig. Da müssen Sie schon zum Hofrat Steiner auf Stiege sieben. Frechheit.“

Mein Freund sah seinen Fauxpas ein und ging zu besagter Stiege sieben. „Nein, nein“ wurde er abgewimmelt, der Herr Hofrat ist auf Urlaub. Seine Vertretung ist Frau Wurz. Aber nicht die Kanzleirätin, sondern die Fachoberinspektorin.“ Ach so, eh klar.