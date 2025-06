Fitness auf hoher See: Wenn sogar Läufer so richtig nerven

Wenn man eine Reise tut, dann kommt auch Bewegung ins Leben. Warum soll dies auf einem Schiff auch anders sein? Zeit gibt es auch da genug (die Landausflüge dauerten bisher nie recht lang). Klar, Marathonläufe lassen sich dann doch eher schwer auf einem Kreuzfahrt-Schiff bewerkstelligen, aber am Laufenden kann man immer sein, was die Rennerei betrifft. So fünf, sechs Kilometer sind auf jeden Fall möglich, dann wirds eben fad, wenn man an Deck 100 Runden läuft. Vor allem werden die in der Sonne liegenden Gäste auch narrisch, wenn immer derselbe Kasperl vorbeiläuft und sogar mit seiner Uhr spricht (oder sie mit mir). Meine beste Ehefrau hat an dieser Stelle ziemlich genervt von meinem redseligen Chronometer schon eine Abhandlung geschrieben.