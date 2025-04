Live dabei beim Linz-Marathon: Ein Palmsonntagslauf in aller Gemütlichkeit

Vorbeugung. Palmbelustigung statt Qualmbelästigung. Auch an Hochämtern wie dem Palmsonntag kann man durchaus einmal die Gesundheit hochleben lassen. Wir, meine Kolumnenkolleginehefrau und ich, taten dies in Linz, wo wir unsere ganze Kraft für einen Halbmarathon aufwendeten. Nur so viel: Wir kamen ins Ziel. Und hatten danach kaum Zeit, die Zeit zu eruieren. Völlig nebensächlich. Eine Bekannter lief kürzlich auch einen Marathon. Und erzählte, dass er sich dabei eine Beinverletzung zugezogen hat und drei Wochen liegen musste. „Warum? Hat Dir keiner aufgeholfen?“