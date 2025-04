Schlag nach bei Star Trek: Ein Kilometer ist ein Kilometer ist ein Kilometer

Deshalb hier ein Appell an jene, die Spitzenzeiten liefern, aber bei Läufen mitmachen, die eben auch nur fünf oder sieben lange Kilometer Runden anbieten: Leute, toll, was ihr macht, was ihr leistet und wie fit ihr seid! Aber dieses knappe Vorbeidrängeln, Reinwurschteln und Zwischenreinhüpfen bei Laufkollegen, die nicht so schnell sind, ist ein bisschen unkollegial.

Denn egal, ob ein Kilometer in 4:30 Minuten oder 8:15 oder 9:05 bewältigt wird – ein Kilometer ist ein Kilometer ist ein Kilometer. Und auch Schneckentempo ist ein Tempo, wie auch kürzlich der Kolumnenkollegenehemann vermeldete (und es dahin gestellt ließ, ob er seine Frau oder doch sich selbst damit meinte.)