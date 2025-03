Wenn den neuen Laufschuhen eine Schaufensterpuppe im Weg steht

© APA/AFP/KENA BETANCUR Läufer kaufen gern neue Schuhe (Symbolbild)

Der Kauf neuer Schuhe kann zum Hürdenlauf werden. Vor allem, wenn das einzige Paar in der richtigen Größe an Puppenfüßen in einer Ausstellung steht.