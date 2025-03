Von Leiberln, die spannen. Und einem Halbmarathon, der ewig dauert

"Mir ist wieder eine Brust gewachsen", sagt der Ehemann doch allen Ernstes nach dem Training, schwenkt seinen Eiweiß-Shake und meint eigentlich: Er kann nach der Schulter-Operation im Vorjahr das Vor-dem-Unfall-Trainingspensum endlich wieder durchziehen und somit richtig am Muskelaufbau arbeiten. "Das Leiberl muss spannen", befindet er – über der Brust natürlich, nicht am Bauch.

Halleluja, jetzt jammert er wenigstens nicht mehr herum, dass er sich mit 10-Kilo-Babyhanteln so peinlich berührt vorkam. Denn was sollten die durchtrainierten Damen in der Kraftkammer neben ihm denken, die viel mehr auf die Hantelstange packen als er?

(Männliches Ego, eh schon wissen. Dass Frauen anderes zu tun haben, als die Anzahl der Hantelscheiben bankdrückender Männer zu zählen, kommt Herren offenbar nicht in den Sinn.) Aber eines zeigt die Episode freilich: Babyschritte am Anfang des Trainingsweges führen zum Erfolg, auch wenn der nicht umgehend im Spiegel zu merken ist. Oder an der Spannung eines T-Shirts.