Ein Traktat über die Umdrehungen einer Jogginghose

Voraussage. Meine Laufhosen haben ja viel gesehen. Auch den Ring im wunderschönen Wien. In den jüngsten Zeiten drehte sie aber nur Runden in der Waschmaschine. Dennoch will ich demnächst einen Halbmarathon laufen. Meine Aussage, die ich zur Halbzeit meines letzten Wien-Marathons 2023, der am Sonntag in seine 42. Auflage geht (so, Werbung auch erledigt), getroffen habe, dass Halbmarathons nur für halbe Portionen gemacht wurde, könnte mir dieses Mal auf den Kopf und in die Beine fallen. Ich wäre froh, wenn ich zur Halbzeit der nächsten 21,0975 Kilometer noch reden kann.