Keine Sorge – man darf auch im Fitnessstudio ruhig ein bisschen eitel sein

Boxer-Stopp. Natürlich hat man auch Idole. Idole, denen man nacheifert. In meinem Fall sind das oft Boxer (also nicht die Hunde). Man schnappt sich einen Sandsack, prügelt drauf los - und wird schon bald ermahnt, weil ja auch in einem Fitnessstudio der Lärmpegel nicht so hoch sein muss wie bei einem AC/DC-Konzert. Freilich lässt sich der Bewegungsablauf bei einem Boxer besser fingieren als von einem Stabhochspringer. Der Gedanken, in hohem Bogen durch das Studio zu fliegen, ist aber schon bald verflogen.