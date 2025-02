Schneeland. Österreich darf sich ja nicht zwingend als Sportland bezeichnen. Das merkt man an den Zuschauerzahlen, Periode für Periode an den Regierungsprogrammen, an der hohen Zahl an Übergewichtigen und so weiter und so viel fort. Aber in einem sind wir halt gut: im Wintersport. Vor dem startenden Großereignis, der WM in Saalbach-Hinterglemm, gebietet es sich, auch etwas Gutes zu tun. Wenn man selbst Lust zum Skifahren hat, kann man sich auch gut vorbereiten, ohne dass man sich Schnee ins Wohnzimmer schaufelt. Übungen, die einem helfen, dass man nicht permanent ins Weiße Pulver taucht (richtiger Schnee ist gemeint).