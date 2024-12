Krafttraining stärkt das Gehirn! Zumindest meistens

Sinnvoll. Ein Privatsender in Österreicher präsentierte erst kürzlich ebenfalls Ergebnisse, wonach Krafttraining generell gesünder macht, und zwang ihre Moderatoren ein paar Mal in die Knie – freilich ohne Gewichte. Aber dennoch ist die Grundbotschaft die richtige. Krafttraining hält das Gehirn fit – und den Körper, sofern man nicht beim Grazathlon von irgendeinem Hindernis fliegt, wie es mir im Juni passierte. Die Wochen danach verblödete ich ob der erzwungenen Trainingspause zwar nicht vollends oder wurde bettlägrig, aber so richtig gut fühlte ich mich erst Wochen nach der Operation. Der Körper will wieder und damit ist auch der Geist wieder frischer. Vielleicht ist es auch nur deswegen, weil man a bisserl aufgepumpt mehr Selbstvertrauen bekommt. Man(n) entwickelt zumindest das Gefühl, dass die Blicke Bewunderung, nicht Mitleid ausdrücken.