Kräftig verrückt: Die kleinen Hilfsmittel auf dem Weg zurück

Preisfrage. Langsam darf ich wieder die Langhanteln mit Gewichten bestücken, nach meiner Schulter-OP taste ich mich still und leise wieder an mein Normalgewicht beim Bankdrücken heran. Und natürlich greift man als Fitness-Freak gelegentlich auch zu Hilfsmitteln zur Gemütsaufbesserung. Dazu zählen natürlich auch Protein-Shakes. Erst kürzlich habe ich im Laden 19 Packungen Clear Whey Isolat erworben. Der Verkäufer meinte, ich solle eine mehr nehmen, bei 20 Packungen gibt es einen ordentlichen Rabatt. Aber was mach ich mit so vielen Packungen?