Beschwerden? Warten wir noch ein bisserl

Man nähert sich langsam einem Alter, bei dem es sich nicht mehr lohnt, Haltbarmilch zu kaufen . Noch ist es aber nicht so weit. Noch spielt der Geist, auch wenn er in dieser Kolumne gelegentlich intellektuell unaufdringlich ist (manchmal wirklich sogar bewusst), mit, wie auch der dazugehörige Körper, der nach wie vor im Fitnessstudio eifrig ins Schwitzen kommt. Nebst muss ich auch Fragen beantworten, warum ich selten auf die Ausführungen der besten Ehefrau, die an den anderen Montagen auf ebendiesen Seiten diese Spalten füllt, eingehe. Allerdings kann ich beispielsweise bei Rückenbeschwerden, Himmel sei dank, nicht mitreden.

Wohlwissend, dass gerade dies, und auch andere Wehwehchen, die Menschen am meisten interessiert. Und da entstehen freilich Diskussionsplattformen wie in einem Altersheim, wo die Bewohner wetteifern, wer denn nun die meisten Auas durch die letzten Lebensjahre trägt. Für einen hypochondrisch beseelten medizinischen Diskurs bin ich doch noch zu jung. Wart’ ma noch a bissl.

Seilschaften

Ich schaue nach vorne und will mir einiges an Fitnesszubehör hinten im Keller reinstellen. Sehr geeignet für ein Ganzkörpertraining ist die Battle Rope, ein intensives Work-out mit einem Seil, welches neben Kraft, Ausdauer und Muskeln auch das Herz-Kreislauf-System trainiert. Deshalb war ich bei einem Anbieter, um ein Seil zu kaufen, und bemühte deshalb einen Verkäufer. „Ich möchte gerne ein Seil kaufen?“ „Wie lange?“ „Für immer.“

Das Seil passte dann nirgends rein. Aber es wurde dann doch noch ein Schuh draus. Die 14. neongelben Laufschuhe. Sonst läuft ja gar nichts.