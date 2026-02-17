Valentinstag: Wenn man vieles durch die Blume sagen kann

Manche Herrschaften nützen das Fitnessstudio ja auch als Bühne oder als Sprungbrett für zwischenmenschliche Aktivitäten. Einer meiner Freunde ließ meistens die Hanteln Hanteln sein, den Seilzug stellte er aufs Abstellgleis, auch die Rudergeräte (miss-)brauchte er nur zu Demonstrationszwecken. Stattdessen plauderte er gerne mit dem anderen Geschlecht. Jüngst hat es ihm eine 1,56 m-Dame angetan.

Ob sie ihm nicht zu klein war. Nein. „Ich habe drüber hinweggesehen.“ Der Freund ging überall auf die Jagd, nur ein Bundesland hat es ihm weniger angetan, was die weibliche Schönheit betrifft. Den Witz, dass die schönsten XXXXXinnen Touristinnen seien, hätte er sich freilich sparen können. Blauäugige Intelligenz-Allergiker kommen nirgends gut an.