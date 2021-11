Gurgel, Herz und Nieren

Liebe Geimpfte, gurgeln Sie bereits wieder? Danke für Ihre Vorsicht und Eigenverantwortung. Denn es geht uns allen an die Gurgel, an die Nieren und zu Herzen, was sich derzeit abspielt. Allen.

Liebe Geimpfte, sind Sie zornig, frustriert? Leiden Sie mit Ihren Kindern, denen erneut alle Veranstaltungen gestrichen wurden? Oder sind Sie einfach nur unendlich müde? – Schämen Sie sich bitte nicht dafür, alles darf sein. Das ist völlig normal. Sie sind seit 20 Monaten Teil eines zermürbenden Pandemiegeschehens. Und lassen Sie sich von niemandem einreden, für Sie wäre das ohnehin vorbei.

Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften. Wir haben eine Pandemie. Pan kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet allumfassend, ganz. Eine Pandemie ist eine Gemeinschaftsveranstaltung. Es gibt keine Pandemie der Ungeimpften, der Oberösterreicher, der Salzburger, der Parteien, der Klubchefs und auch keine Pandemie der Landeshauptleute.

So wie auch ein Herz-, Nieren oder Lungenversagen nicht heißt, dass andere Organe munter weiterfeiern. Am Ende geht allen die Luft aus. Also passen Sie bitte weiterhin auf sich und andere auf! Danke.