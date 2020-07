Gestern war Finale

Was hatten Sie für Montag, den 13. Juli vor? Also damals, als Babyelefanten in Österreich noch nicht in freier Wildbahn vorkamen?

(Dazu eine wahre Geschichte: Als der Sohn Ihres Autors ein Auslandssemester in den USA verbrachte, wurde er dort gefragt, ob das Leben in Österreich nicht sehr gefährlich sei, angesichts der frei lebenden Löwen und Elefanten? Man hatte nicht nur Österreich mit Australien, sondern auch Australien mit Afrika verwechselt. Heute ist es in den USA gefährlicher als bei uns, weil der Abstandselefant dort eine bedrohte Tierart ist.)

Viele hatten vermutlich vor, heute über das gestrige Fußball-EM-Finale zu reden. War es ein packendes Spiel mit vielen Toren? Oder war es eine fade, übervorsichtige Partie, die erst im Elferschießen spannend wurde?

In einem Jahr können wir hoffentlich darüber reden. Bis dahin dürfen wir uns auch einreden, dass Österreich im Finale gestanden sein wird.