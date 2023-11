Vom Fitnessvideo zur Outdoorjacke: Wir werden ja doch gescheiter

Auf die Idee, dem Fitnesswahn im Freien nachzugehen, kam man nicht. Outdoor war out. Der Plan war: Ich mache mich im kuschelig Warmen beweglicher, um mich dann in der Kälte besser bewegen zu können. (legendär: die Skigymnastik!) Man durfte zu Recht am dauerhaften Fortbestand der Menschheit zweifeln.

Es war schlussendlich wieder der Konsum, der diese Absurdität durchbrach. Die Bekleidungsindustrie schwatzt uns seit den Nullerjahren urpraktische und ultracoole Hosen und Jacken auf, dazu die Multifunktionswäsche. Die Menschheit fand sich plötzlich überall – auch in der schicken Innenstadt und im urbanen Supermarkt – in Outdoorgarderobe wieder. Für das Auge ähnlich traurig wie das Fitnessneon von damals, aber zumindest turnte man von da an draußen.

Und so wurde ganz nebenbei der Winter wieder cool.

Denn auch wenn weniger Menschen Ski fahren wollten (jetzt werden es wieder ein bisschen mehr, hört man), wollen doch alle ihre Softshells und Goretexen ausführen – auf Fackelwanderungen, als einfache Winterwanderer und in futuristischen Schneeschuhen.

Eh gut. Hauptsache raus.