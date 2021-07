Fabelhafte Welt: "Jööö, waren das Zwillingsbierchen?"

Unser Signorino Hündchen ist ein wirklich süßes Exemplar Fellfreund. Er sieht aus wie der Hund auf den Nimm-ein-Sackerl-für-mein-Gackerl-Schildern, nur niedlicher. Und das sehe nicht nur ich so, sondern auch viele Menschen im öffentlichen Raum. Daher verstehe ich den inneren Drang mir Unbekannter, sich zum Hund runterzubeugen und ihm den Kopf zu streicheln.

Ich verstehe auch andere Hundebesitzer, die ihre Hunde zu meinem hinlaufen lassen, obwohl beide an der Leine sind – aber ich mag das nicht. Mein Hund ist ein Freund der Menschheit, dennoch sollen ihn Wildfremde nicht abtätscheln. Und angeleinte Hunde haben auch nicht zu spielen, das kann, wenn sich die Leinen verheddern und einer Panik kriegt, blutig enden. Irgendwann kam mir also eine Idee, um unerwünschte Annäherungen zu unterbinden: Ich sage zu Streichelwütigen: „Bitte nicht, mein Hund hat Würmer!“ Und zu Hundebesitzern: „Ich würd Ihren Hund fernhalten, meiner hat ansteckenden Durchfall!“ Das funktioniert so gut, dass ich nun überlege, diese Strategie auch bei mir selbst anzuwenden. Und zwar, wenn mir, wie es zurzeit öfter vorkommt, Menschen ungefragt die Hand auf den Kugelbauch legen wollen.