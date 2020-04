Fabelhafte Welt: Na, bist doch noch eine echte Arztgattin worden

Eine Freundin schickte mir neulich ein Selfie, in dem sie eine Weinflasche an ihre Lippen führte. Darunter stand: Wenn das vorbei ist, wird die eine Hälfte von uns Gourmet-Köche sein und die andere Alkoholiker. Ich schickte ihr ein Selfie, das mich in der Position zeigte, in der ich mich jeden Abend seit Mitte März befinde: am Herd. Sie antwortete: Na, bist doch noch eine echte Arztgattin worden ;). Nun, sie hat nicht Unrecht. Ein Gutteil meiner Tage besteht neuerdings aus Putzen, Bügeln und Kochen. Letzteres war schon immer eine Leidenschaft, wenn ich auch lerne, dass man alles leidenschaftlicher tut, was man nur zwei- bis viermal pro Woche betreibt, anstatt täglich.