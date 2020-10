Es werde Licht, oder auch nicht. Tücken der modernen Technik

Das Signal. Die Erfindung der Glühbirne Mitte des 19. Jahrhunderts machte die Entwicklung von Schaltern notwendig. Sie sind eine durchaus sinnvolle Sache – auch heute noch. Trotz möglicher Steuerung der Beleuchtung mithilfe von Handys und Fernbedienungen. Das Problem ist nämlich, wenn das TV-Gerät im Wohnzimmer und die Lampe über dem Esstisch auf das gleiche Signal reagieren. Ganz unerwartet. TV mithilfe des Handys an, das Licht geht aus. Licht mit der Fernbedienung wieder an. Aber das Programm im Fernsehen ist fad, also wechseln. Licht aus. Licht händisch wieder an. Lustig. Wenn man auf Besuch ist. Man freut sich auf den guten alten Schalter daheim, den man eigentlich schon lange einmal erneuern will. Dimmen (wie altmodisch) funktioniert nicht mehr.