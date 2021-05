Endlich ein Meer: Vergissmeinnicht

Am Donnerstag war es soweit. Daria und ich landeten am blauen Meer. An keinem Salzwassermeer, sondern an einem Meer aus abertausenden Vergissmeinnichtblüten.

Es war nach dem Regen. Die Sonne brach durch die Wolken, Daria trank die Regentropfen von den Blättern, ich inhalierte die frisch gewaschene Waldluft.

Wir waren glücklich, vermutlich die glücklichsten Touristinnen weit und breit. Der aufkeimende Tourismus hatte uns hierher verschlagen, genauer gesagt: der Impftourismus. Ich wurde geimpft, und Daria kam als Touristin mit. Im Zuge von Niederösterreich impft hatte ich einen Termin im schönen Waidhofen/Thaya.

Seit Jahren weiß ich, dass dort oben, im äußersten Norden von Österreich, eine Zauberwelt liegt. Dennoch kam ich nie auf die Idee, vom Industrieviertel, in dem ich wohne, ins Waldviertel auf eine Gassi-Wanderrunde zu fahren. Ein Fehler, wie sich zeigte. Daria und ich waren den ganzen Tag unterwegs. Wir wanderten fast zehn Kilometer, bei Waidhofen, Allentsteig und bei Rastenberg. Wir sahen die Stifte von Geras, Göttweig, Herzogenburg, in denen ich schon unvergessliche Interviews geführt, Schweigeseminare besucht und Karpfen gefüttert habe. Es war ein Tag der schönen Erinnerungen und der Vergissmeinnichtmomente.