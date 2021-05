Flut und Flitze

Wenn Regen unangenehm ist und Durchfall unangenehm ist ... wie unangenehm muss dann erst Durchfall bei strömendem Regen sein? Dieses Schicksal – Flitze und Flut – ereilte Daria am vergangenen Dienstag.

Zu Beginn trug sie’s mit Fassung (vor die Tür), immerhin herrschten Sonnenschein und Sommertemperaturen. Flitze bei Hitze? Okay. Geht man eben alle

20 Minuten spazieren. Dann aber zog der Himmel andere Saiten auf. Der Hund ebenso:

Daria rennt eilig Richtung Eingangstüre. Sie muss. Rennen. Weil sie dringend muss. Schon seit Stunden hat die Arme Durchfall. Das scheint der Himmel erfahren zu haben. Er weint.

Ich öffne die Tür, Daria flitzt nach draußen. Fünf Sekunden später, während ich mir noch den Regenmantel anziehe, ist sie schon wieder zurück. Unverrichteter Geschäfte, die jedoch keinen Aufschub dulden. Sie fiept mich aufgeregt an, was so viel heißen dürfte, wie: „Mach die Tür zu und noch einmal auf, dir ist da ein Fehler unterlaufen, ich bin im falschen Draußen gelandet. In dem schüttet es. Ich will bitte in das Draußen von vorhin, das mit dem Sonnenschein.“