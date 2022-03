Was wir beide ganz besonders lieben, sind Wanderungen. Und hier kommt dieser Tage – erfreulich oder erschwerend, je nachdem, wie man es betrachtet – der Frühlingseinbruch hinzu. Wir schauen beim Fenster hinaus, sehen den blauen Himmel und müssen los. Nichts hält uns.

Einige tausend Schritte später kommen wir erschöpft, aber glücklich wieder zu Hause an. Und exakt hier trennen sich unsere Wege. Daria plumpst in ihr Körbchen, seufzt und schnarcht bereits eine Sekunde später. Sie schläft herrlich, bis sie der Meinung ist, es sei Zeit für die Nachmittagsrunde.

Ich hingegen plumpse auf meinen Arbeitssessel – bis Daria kommt und mir freundlich grunzend mitteilt, dass es jetzt Zeit für die Nachmittagsrunde sei. Dass sie davor aber gern ihr zweigängiges Mittagessen zu sich nehme und gestreichelt werden wolle, denn das fördere die Verdauung und man könne rascher wieder loswandern. Also richte ihr Menü an und überlege kurz, ob sich für mich auch noch ein Happen ausgehen könnte. Leider nein. Daria will gestreichelt werden.