Daria lebt völlig unbeschwert in den Tag hinein – wenn ich sie lasse. Meist hat der Kalender jedoch andere Pläne. Vorgestern zum Beispiel Maniküre, in Darias Fall „Krallenpflege“ genannt. Dann steht da regelmäßig „Beaglewanderung“ oder eben „Tierphysio“. Oder „Fototermin“, eine Künstlerin möchte Daria und ihr Personal fotografieren, um uns anschließend zu malen. Oder – demnächst – „Hundeseminar an der Donau“. Als langjährige KURIER-Mitarbeiterin fühlt Daria sich verpflichtet, den Dienstanweisungen des Chefs der KURIER-Reiseredaktion Folge zu leisten und fährt drei Tage für Recherchen an die Donau, mit mir.

Und dann sind da natürlich Darias Leserinnen und Leser. Auch für die plant sie Zeit ein. Diese Woche traf sie eine Leserin, die mit ihrem Mann von weit her kam, um sich zum Geburtstag einen Daria-Spaziergang zu schenken. Die Sonne strahlte, die Geburtstagsfrau strahlte noch mehr. Sie hatte selbst einen Beagle und vermisst diesen nach wie vor. Wir tauschten danach Fotos aus. Und schließlich schrieb uns die Geburtstagsfrau: „Freunde haben mich aufmerksam gemacht, dass ich strahle. Ich kann es noch. Danke!“

Somit war wieder einmal klar: Darias Termine gehen vor. Denn die sind unbezahlbar.