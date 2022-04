Auch aus der Perspektive des Beagles braucht man Brauchtum. Ritualpflege sortiert das Jahr und massiert die Seele. Aber bitte die Pflege sinnvoller Rituale! Menschen haben oft so schräge Ideen, dass es kein Hund versteht. Etwa das Illuminieren von Geburtstagstorten am helllichten Tag samt Absingen ritueller Weisen (in der Zeit könnte man locker die halbe Torte verputzen, ganz ohne Brandgeruch und Katzenmusik).

Oder das logistisch überaus anspruchsvolle Einschleppen gefällter Bäume, an deren tief liegenden Ästen man dann nicht einmal das Bein heben darf, an denen aber sehr wohl hochexplosive Stangen angebracht werden dürfen, die Funken fliegen lassen, hinterher Brandgeruch verbreiten und für ausgedehnte Panikattacken beim Beagle sorgen, während die Menschen versuchen, den drohenden Zimmerbrand durch das Absingen grauenhafter Lieder in die Flucht zu schlagen. Davon, dass auf dem Baum auch süße Stangen hängen, die man essen kann, hat der Hund genau nichts, weil er den Baum weder umkippen, noch abernten darf. Der reinste Pflanz also.