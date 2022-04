Der vermeintliche Kommunikationsfehler erweist sich als goldrichtig. Die kurze Stadtleine darf endlich am Garderobenhaken baumeln. Die brauchen wir hier nicht. Ich packe die lange Leine aus, und Daria und ich wandern im Sonnenuntergang die Donau entlang. Soll ich den Mann anrufen und ihm gestehen, dass es nun – irrtümlich – doch mehr Entspannung als Arbeit geworden ist? Lieber nicht, den Triumph gönne ich ihm nicht.

Bis zum darauffolgenden Abend mache ich einfach all das mit, was Daria am besten kann. Wie selbstverständlich gibt sie den Rhythmus vor: Wandern, schlafen, essen. Was für ein Hundeleben! Es tut ihr gut. Es tut mir gut. Und das mobile Büro bleibt in der Reisetasche. Die meisten Hundesachen übrigens auch, denn hier im Hundehotel ist für alles gesorgt. Als das Kennenlernen des Hundetrainers näher rückt, sage ich zu Daria: „Vielleicht sollten wir dein Seminar einfach sausen lassen und weiter an der langen Leine spazieren gehen …“ Darauf sie: „Das glaube ich nicht. Du brauchst es. Das Thema ,Stressreduktion an der Leine‘ klingt doch so, als wäre es nicht mein, sondern dein Seminar.“