Als aber dieser Tage eine Umfrage auf kurier.at ergab, dass 57 Prozent, somit eine satte Mehrheit, gegen die Anwesenheit von Hunden in Büros sind, schien das Daria doch zu kränken. Denn ihre Lieblingszeitung hatte dabei übersehen, dass das Bürohundedasein gerade eine starke Renaissance erlebt.

Die Pandemie und die digitale Transformation haben aus so vielen Küchentischen Teilzeitschreibtische gemacht, aus so vielen Wohnräumen virtuelle Konferenzzimmer und aus Schlafzimmern sogar Tonstudios (eine zweibeinige Freundin von Daria spricht ihre Radiobeiträge im Homeoffice unter einem Leintuch ein, damit die Tonqualität passt).

Und in unzähligen dieser neuen Hybrid-Büros sitzen oder liegen Hunde, verbreiten Ruhe, sorgen für geregelten Puls und Pausen an der frischen Luft, erinnern die Mitarbeiter an regelmäßige Essenszeiten und kontrollieren, dass Streichel- und Auftankphasen eingehalten werden, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Sie tun all das unentgeltlich und ohne eigene Standesvertretung. Doch nach diesem ernüchternden Umfrageergebnis erwägt Daria ernsthaft die Gründung einer Hundegewerkschaft.