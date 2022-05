So gesehen, ist das Leben mit einem Beagle auch wieder einfach, weil berechenbar: Wenn Daria etwas nicht darf, erledigt sie es umgehend. Wenn Daria etwas tun soll, überlegt sie lange, erwägt, Teile davon eventuell – auf ihre Weise – umzusetzen (so die Rahmenbedingungen passen), fordert daher strategische Verhandlungen und legt sich schließlich nach dem Scheitern der Verhandlungen (ihre Bedingungen waren inakzeptabel), in ihr Körbchen, um nichts dergleichen zu tun.

Das Gute daran ist aber, dass ich den Verlauf dieser strategischen Einlenkgespräche dadurch entscheidend abkürzen kann, dass ich Hanfkekse in meiner Tasche finde oder winzige Fische hervorangle, die in getrocknetes Hühnerfleisch gewickelt wurden – beides Argumente, für die Daria jede einzelne ihrer unabdingbaren Forderungen umgehend fallen lässt. Böse Zungen würden diesen Vorgang „Bestechung“ nennen (in Neusprech: „Übertretung der Complianceregeln“), aber das ist es nicht. Es handelt sich hier bloß um speziesübergreifende, zielgerichtete Kommunikation. Dass also Daria bei uns daheim die Maskenpflicht einführt, während die Welt da draußen diese aufhebt, ist nur konsequent Beagle.