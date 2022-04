Frau Daria sitzt Modell. Da ja in der Welt der Body Positivity immer mehr Mannequins im besten Alter gesucht werden, war es eine Frage der Zeit, wann die rüstige 70-plus-Hundelady (70 in Hundejahren!) mit einer diesbezüglichen Anfrage geadelt werde.

Unlängst war es soweit. Die Künstlerin Isolde Tomann suchte für ihr Doppelporträt-Projekt „WAU!“ Charakterhunde und deren Menschen. Auch der KURIER-Hund und dessen Schreibkraft passten ins Beuteschema der Malerin, und so schrieb sie uns an. Daria war sofort einverstanden. Ich hatte Zweifel, wie denn die Hündin mit dem Pfeffer im Hintern länger als drei Sekunden sitzen solle.

Und ich glaubte, die Idee zu kennen. Es ist ein ja ein populärer Ansatz in der Kunst, die Ähnlichkeit in Mensch-Hund-Beziehungen herauszuarbeiten. Immer wieder sehe ich Porträtreihen, die das abbilden. Und so sah ich auch mich schon mit Schlappohren bei der WAU!-Vernissage ins (un-)rechte Licht gerückt.