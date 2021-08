Die Frau an der langen Leine

Elf Jahre hat es gedauert, bis ich erkannt habe, dass Daria unsere Beziehung anders erlebt als ich, nämlich genau umgekehrt. Während ich mich „Hundehalterin“ nenne, erlebt Daria sich selbst als „Menschenhalterin“. Während ich mich eindeutig in der Führungsrolle wähne, steht für Daria außer Zweifel, dass sie die Führung innehat.

Da sie aber eine reife, großherzige, uneitle Führungskraft ist und somit einen kooperativ-kollegialen Führungsstil pflegt, lässt sie mich häufig mit einem Achselzucken gewähren; sie gesteht mir an der langen Leine viel Freiraum zu und gibt nach, wo immer es ihr unnötig erscheint, gegen meine (aus ihrer Sicht kurzsichtigen) Pläne zu opponieren. So, wie man einem Kind im Trotzalter nach Möglichkeit ab und zu seinen Willen lässt, um es nicht gänzlich zu frustrieren.

Neulich konnte ich diese resignativ-liebevolle Laissez-faire-Haltung in Darias Blick erkennen, als wir wieder einmal heftig stritten, ob wir in die Mölkergasse einbiegen oder doch auf der Hauptstraße weitergehen sollten. Ich setzte mich durch, bemerkte aber eine Art mütterlich-liebevolles „Na meinetwegen ...“ in ihrem Blick, das mir bisher noch nie aufgefallen war. Es war ihr einfach den Aufstand nicht wert.