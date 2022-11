Ehre, wem Ehre gebührt

Oskar Josef Bschließmayer aus Wien-Gumpendorf, besser bekannt als Oskar Werner, war einer der wenigen österreichischen Weltstars. Morgen wäre er hundert geworden. Wenn er nicht schon vor 38 Jahren gestorben wäre.

Wer ihm nun seine Aufwartung machen will, muss einen weiten Weg auf sich nehmen. Genauer gesagt nach Triesen in Liechtenstein, dort wurde er begraben. Oskar Werner hat kein Ehrengrab in Wien. Nur ein Straßeneck, unweit seines Geburtshauses in der Marchettigasse.

Er wolle kein Ehrengrab und schon gar nicht in Wien, wo er höchstens gelegentlich mit dem Fallschirm abspringen wolle, wie der streitlustige Schauspieler ausrichten ließ. Falls also jemand mangelnde Ehrerbietung gegenüber einem ganz Großen anprangert: Die Stadt Wien ist diesfalls nicht schuld.

Anders liegt die Sache womöglich im Fall eines weiteren Wiener Weltstars. Stolz verkündete das Jüdische Museum 2021 den Erwerb des Nachlasses der Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr, der künftig der Öffentlichkeit in Wien zugänglich sein werde. Allein, es wurde nichts daraus. Einen geeigneten Platz dafür zu finden, sei zu teuer , befand die zuständige Wien-Holding. Das ist ziemlich peinlich. Aber immerhin, Hedy Lamarr, Weltstar und Erfinderin, hat ein Ehrengrab in Wien. Und bald auch ein Kaufhaus, wo ihr Nachlass ausgestellt werden soll, wie unlängst im KURIER zu lesen war. Das Kaufhaus wird, erfuhr man weiters, nicht nur den Namen der einst schönsten Frau der Welt tragen, sondern auch einschlägige Devotionalien anbieten, unter anderem eine Hedy-Lamarr-Puppe.

Ob es auch Lamarr-Socken geben wird, ist nicht bekannt. Wie wir darauf kommen? Die Vermarktung von toten Künstlern kennt keine Grenzen. (Dass sich auch einige lebende ganz gut selbst vermarkten, ist eine andere Geschichte).

In der Albertina kann man jetzt Basquiat-Socken kaufen. Und Basquiat-Einkaufssackerln. Leider kein Basquiat-Bastelset. Rahmen zum Selbermachen, das wär’ doch was, oder?