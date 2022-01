Doppelte Sorgepflicht

Spanien macht dieser Tage interessante Schlagzeilen mit der Einführung eines „geteilten Sorgerechts“ für Haustiere. Gerichte können dort außerdem bei einer Scheidung nun auch zur Zahlung von Unterhalts- oder Pflegekosten verpflichten. Tiere gelten ab sofort nicht mehr als Sache, sondern als Lebewesen mit eigener Sensibilität.

In Österreich sind gemeinsam während der Ehe angeschaffte Haustiere – juristisch gesehen – eheliches Gebrauchsvermögen und werden vom zuständigen Gericht zugeteilt. Eine Teilung in zwei Hälften, wie bei anderen Vermögenswerten, ist bei Lebewesen eher nicht vorgesehen. Trotzdem fühlen sich die Tiere oft „zerrissen“ und verstehen nicht, was vor sich geht. Trennungshunde leiden.