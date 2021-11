Die Impf-Freiheit wird nur bis zur Landesgrenze reichen

Die Solidarität, nicht im öffentlichen Raum sein zu dürfen, ist das eine. Die Solidarität, wie die Nicht-Geimpften zu Hause zu hocken, ist was ganz, ganz anderes.

Denn eines wird in der Debatte, ob/wie/mit wie bösen Drohungen man Nichtimpfern kommen soll/darf/ kann/muss, selten erwähnt: Verreisen, also die Ein- reise in andere Länder, wird man sich ohne Impfung dauerhaft aufmalen und abschminken können. Aber in Österreich ist es ja eh auch schön. Wenn nicht gerade Lockdown ist.

axel.halbhuber@kurier.at