Der Tod steht Wien gut

Nur wenige Tage zuvor war ein Turnbeutel vorgestellt worden. Die Aufschrift: Ich turne bis zur Urne. Aufgrund der großen Nachfrage ist er derzeit übrigens nur mehr in der thematisch ohnehin passendsten Farbe erhältlich: Schwarz.

In einer Zeit, in der der Tod – selbst in einer Stadt voll todessehnsüchtiger Heurigenlieder und morbider Stadtführungen – in Wahrheit noch ein großes Tabuthema ist, sind solche Designs äußerst zu begrüßen. Deshalb bleibt zu hoffen, dass die Bestattung in Zukunft mit weiteren Memorabilia aufwartet. Für den Fall, dass ihr die Ideen ausgeht: einige Spruch-Vorschläge:

Spagat bis zum Sarg. Alternativ verwendbar als Aufdruck für eine dehnbare Turnhose ebenso wie für einen reißfesten Bindfaden, der langlebiges Verschnüren sichert.

Ich schmeiße, bis ich ins Gras beiße. Möglicher T-Shirt-Aufdruck für den Fall, dass die Bestattung unter die Sponsoren von Baseball-Spielern gehen möchte.

Schneiden bis zum Hinscheiden. Äußerst vielseitig anwendbar: für Küchenmesser und Gartenscheren ebenso wie für Friseurbetriebe.

Schleichen bis zum Erbleichen. Passender Schriftzug, sollte die Bestattung beschließen, die Wiener Schneckenfarm unterstützen zu wollen.

Ich streichle die Katze, bis ich abkratze. Optionaler neuer Untertitel für das Wiener Katzencafé Neko.

Keck, bis ich die Patschen streck. Als Aufdruck für Filzpatschen.

Übrigens, ein finaler Hinweis für Fans des „Ich turne bis zur Urne“-Spruchs: Ab heute kann man auch T-Shirts mit diesem Aufdruck vorbestellen.