Der sprechende Busch

In meinem Kopf, der so schön leer wird in der Ruhe des Waldes, begann es zu rattern: Was meint die Frau mit „Des woa sooo winzig“? Will sie mich informieren, dass die Stoffwechselmenge ihres Hundes heute gering ist? Will sie, dass ich hinter den Busch krieche und mich vergewissere? Will sie ihre Treffsicherheit mit der Schirmspitze betonen? Oder meint sie gar nicht mich und will ihrem Hund sagen: „Streng dich an, da geht mehr!“

Ich entschied mich für Variante 4 und ging weiter. Die Frau rief mir nach: „I siech, Sie red’n nix ... “ Ratlos, sprachlos, irgendwie schuldbewusst, suchte ich bei ihr Rat: „Worüber sollte ich reden?“ Darauf die Frau: „Na dass Sie unter jed’n Busch krax’ln, damit Sie no des winzigste Würschtl aufklauben!“ Ich schüttelte den Kopf: „Sicher nicht mitten im Wald. Wie kommen Sie darauf?“

„Na weil Sie so schauen“, sagte sie. Ich sagte nichts. Die Frau schien Gefallen an unserer Unterhaltung zu finden. Ehe wir den Weg gemeinsam fortsetzen konnten, bog ich einfach ab, ohne Abzweigung, irgendwo in den Wald hinein. Sie schaute fragend. Zum Abschied rief ich ihr zu: „Ich muss da noch was wegräumen!“ – Ab jetzt trage ich im Wald meine Kopfhörer. Und zwar ohne Ton.