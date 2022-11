Der Hund in der Weimarer Klassik

von BARBARA BEER

Unlängst wurde an dieser Stelle angedeutet, Pudel seien wenig respekteinflößende Hunde. Einbrecher würden sich etwa vor einem Schäferhund weit mehr fürchten.

Wir halten fest: Niemals wollten wir das erstgenannte Tier verunglimpfen.

Doch zweifellos hat der gelockte Hund, seit ihm vorübergehende Berühmtheit durch einen gewissen Johann Wolfgang von Goethe zuteilwurde, einiges mitgemacht. Der Pudel erlebte Höhen und Tiefen in Sachen Popularität. Seit der Weimarer Klassik hat sich keiner seiner mehr so recht angenommen. Zwar schufen ihm Thomas Mann und John Steinbeck literarische Denkmäler. Doch was ist das schon gegen Lassie, Boomer und Rex? Der Pudel hatte nie Serienheldenpotenzial. Dabei soll er doch so gescheit sein (Arthur Schopenhauer hatte einen). Vielleicht liegt es an der Frisur. Sie wirkt sehr aufwendig und gleicht oft der des (betagten) Frauerls. Um beim Klischee zu bleiben: Der Pudel ist einer, der oft zum Friseur muss und ein Manterl braucht. Der Warmduscher unter den Hunden.

Wirklich in aller Munde war er über die Jahre hinweg einzig in Form des Pudelscherers und des Pinschpudeldackels (die, einer repräsentativen Umfrage unter den Mitgliedern des Redaktionskomitees der Wiener Ansichten zufolge, weltweit häufigste Hunderasse).

Doch nun ist alles anders. Der Pudel kommt derzeit ganz groß raus. Er begegnet einem auf Strich und Faden. Nein, es liegt bestimmt nicht an selektiver Wahrnehmung oder daran, dass der Minipli wieder in Mode kommt. Der Pudel ist Dog of the town wie weiland der Dalmatiner, der sich mittels Kinofilm einen Popularitätsvorteil verschaffte. Eine Freundin klärte auf, dass es sich bei der nun häufig gesichteten Pudelart um einen italienischen Wasserhund handelt. Ob der gut aussehende Italiener demnächst gar dem Mops oder der französischen Bulldogge den Rang ablaufen wird, ist noch nicht absehbar. Fix ist: Der Pudel bekommt langsam Heldenpotenzial, die Netflix-Serie kommt demnächst. Bis dahin: Nur ned aufpudeln.