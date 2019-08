Der Beagle in der Bügelwäsche

Diesmal gibt ausnahmsweise Daria die Richtung vor. Ich folge ihr. Wir gehen einfach. Ohne geografisches Ziel. Die Route, die ich mir vorgenommen habe, lautet: vom Kopf ins Herz. Daria wird schon hinfinden, hoffe ich.

Aber die hat ihre eigene Route: von der Futterschüssel zu den Picknickresten. Binnen 35 Minuten nähern wir uns dem beliebtesten Picknicktisch des Wienerwalds. Die Aussicht ist atemberaubend. Aber Daria hat kein Auge dafür.

Sie läuft voraus, springt in einem Satz auf die Bank, im zweiten Satz auf den Tisch und findet, wonach sie sucht: zurückgelassene Brotbrösel, Kabanossireste, Käse- und Apfelstückchen. Danach überprüft sie, ob unterm Tisch auch etwas zu (ver-)putzen ist, erledigt das ebenso zur vollen Zufriedenheit und hüpft noch einmal auf den Tisch.

Zum Glück ist so ein Beagle verfressen genug, niemandem etwas anzubieten (denn ich weiß nicht, ob ich unhöflich genug sein könnte, die undatierten Speisereste samt Ameisenbeilage dankend abzulehnen). Daria ist ja generell ein eher ungeniertes Wesen, dem man Benimmkataloge gar nicht vorzulegen braucht, weil sich das Benehmen sowieso nicht an Vorschriften hält, sondern am eigenen Wohlbefinden orientiert.

Und so legte sie sich neulich genüsslich in die frischgebügelte Wäsche (auf die verbotene Bank) und kuschelte sich in die bügeleisenwarmen Stoffe, bei denen es sich leider um Arbeitskleidung handelte, die hundehaarfrei bleiben sollte. Aber wer einen Beagle daheim hat, ist ohnehin noch nie hundehaarfrei zur Arbeit erschienen.

Schaut man Daria dann vorwurfsvoll an, erwidert sie kurz den Blick („Ja, ich weiß, du magst das nicht, ABER ....“) und schaut dann wieder weg. Nicht, um die Bügelwäsche wieder zusammenzulegen oder den Picknicktisch in Würde zu verlassen, sondern um weiterzumachen.

In diesem Sinne: Meiden Sie dieser Tage Picknicktische im Wienerwald, die besonders saubergeschleckt aussehen. Sie sind es nämlich tatsächlich ...

