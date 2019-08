„Tut gut, und ist eine gute Tat“

Unlängst war es sehr, sehr heiß, wir waren beide nicht motiviert, und Daria ließ ihre Zunge so weit raushängen, dass sie beim Gehen den Staub vom Weg aufschleckte. Ihr Tempo bewegte sich zwischen Weinbergschnecke und Faultier.

Plötzlich näherte sich von hinten ein semmelbrauner Labrador, jung, attraktiv, zielstrebig, charmant und sehr, sehr flott. Binnen einer Sekunde war die keuchende ältere Dame an meiner Seite auch wieder flott – ebenso charmant, zielstrebig, attraktiv und sehr, sehr jung.

Daria rannte mit Peter um die Wette, dass der Staub nur so flog. Die beiden hatten Spaß, sie belauerten, jagten, hetzten einander. Irgendwann pfiff ich Daria zu mir. Ich wollte ihr höflich sagen, dass sie doch bitte nicht mehr die Jüngste ...

In dem Moment kam mir Waltraud Haas in den Sinn und ich berechnete überschlagsmäßig, wie lang es noch dauern würde, bis Daria – in Hundejahren – 92 ist. Da stellte ich fest: Das gefühlte Alter ist manchmal nur eine Frage der äußeren Motivationsfaktoren.

Peter bog mit seinen Begleitern ab. Daria und ich gingen allein weiter. Es dauerte genau zwei Schritte. Dann legte sie wieder den Weinbergschneckengang ein.

