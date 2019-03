Auch wenn es so aussieht, als würde der ORF über jedes Essen im Restaurant Marchfelderhof berichten: Das stimmt einfach nicht. Der ORF macht das bloß ein Mal pro Woche. Hier gab es schon knackige Momente, etwa beim Spargelessen: „Wie lange kochen Sie den Spargel?“ – „Circa noch ein Monat.“

Zuletzt sah man in „Seitenblicke“ den „Heringsschmaus für Künstlerinnen und Künstler“. Cancan-Tänzerinnen lagen strampelnd auf dem Boden, als wäre der Fisch nicht frisch gewesen. Familie Schiller war da, die Lugners ... Schauspielerin Christine Schuberth sagte: „Es sind immer die gleichen, die man trifft, und schön langsam passt man sich der Dekoration an.“ Aber wieso denn? Das Kronprinz Rudolf Zimmer schaut frisch tapeziert aus. Dass der Wirt einen Orden bekommen hat, wurde vom ORF übrigens ignoriert. Geht denn das?

Die Spargelzeit beginnt im Marchfelderhof am 11.April. („Nein, nein. Wie lange Sie den Spargel KOCHEN!“ –„ Ach so, nur ein Monat.“)

