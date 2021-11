Das Virus mutiert, das Unwort mutiert

Jetzt mutiert auch noch die Sprache. Erinnern Sie sich an das "Unwort des Jahres 2020"? Es hieß "Coronaparty" und stand damals für Feiern, die wegen der in der Pandemie verbotenen öffentlichen Zusammenkünfte größerer Personengruppen im privaten Bereich abgehalten wurden. Die akut zirkulierende Delta-Variante des Worts „Coronaparty“ steht für Feiern, die zu absichtlichen Ansteckungen führen sollen. Ein 55-jähriger Steirer soll dafür bereits mit dem Leben bezahlt haben. Die Landessanitätsdirektorin von Niederösterreich sah sich am Donnerstag sogar genötigt, eine offizielle Warnung vor solchen Zusammenkünften auszusprechen.

Auch das Virus mutiert. Das jüngste Schreckgespenst heißt B.1.1.529. Es breitet sich in Teilen Südafrikas aus und gibt der Wissenschaft aufgrund der extrem hohen Anzahl an Veränderungen Rätsel auf. Die WHO berät heute, Freitag.

Und auch der Ton mutiert. Er wird immer rauer, so wie die Virusvarianten immer gefährlicher und die Unwortvarianten immer ungeheuerlicher werden. Es wird Zeit, die Eskalationsspirale zu stoppen. Beim Ton könnten wir anfangen.