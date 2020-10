Das Reisewarnungsroulette war vielleicht doch keine gute Idee

Die Gastronomie badet gleich mit aus, obwohl hier „auslöffeln“ besser passt: In Lokalen, wo man sich gediegen hinsetzt und isst, ob Restaurant oder Heuriger, registrieren wir kaum Fälle. Trotzdem werden überall am liebsten Reisen und das Ausgehen beschränkt. Weil es so leicht geht und so hübsch plakativ ist.

Wer hat damit angefangen?

Natürlich verhält sich nicht nur die heimische Politik so, aber sie war unter jenen, die damit angefangen haben. Die Geister, die man rief, geistern nun in ganz Europa, besonders in Deutschland. Der befürchtete Einbruch für den heimischen Tourismus ist daher gruselig, also wird man in Österreich demnächst wohl dazu übergehen, Reisewarnungen blöd zu finden. Hoffentlich machen da dann auch alle mit.