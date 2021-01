Unsere liebe KURIER-Leserin Regina S. schreibt mir, dass ihr Mann oft beim Lesen meiner Texte ausruft: „Dea is wie i!“

An dieser Stelle bin ich mir nicht sicher, für wen das schlimmer ist – für Frau S. oder doch für ihren Mann?

Ist es wirklich erstrebenswert, am liebsten den ganzen Tag die Rolling Stones zu hören (das muss man, wie man in Wien sagt, wollen)? Ist es für eine Partnerschaft wirklich so günstig, wenn der eine immer Chili con Carne isst? Wenn er sich jedes Wochenende die Nächte um die Ohren schlägt, um American Football zu sehen, mit all seinen hoch komplizierten Regeln?

Andererseits: Ich glaube, ich bin lustig. Mit mir wird es nicht fad. Ich mache gerne Sport, gehe gerne ins Theater und kann gut kochen. Ich halte gerne Vorträge – und, wenn der Anlass passt, auch einmal die Klappe, gerne gemeinsam.

Nur mit Technik kenne ich mich nicht aus. Komplizierte technische Verrichtungen, wie das Auswechseln einer Glühbirne, können bei mir zu mittleren Katastrophen führen.

Der liebe Mann von Regina S. feiert heute seinen 50. Geburtstag. Dass es kein Fest gibt, stört ihn überhaupt nicht – auch da sind wir ähnlich.

Die beste Party ist für mich die, die ich mit meiner Partnerin und einem Berg Rolling-Stones-Alben feiere. Gerne auch mit einem Topf Chili con Carne und einem Football-Play-off-Spiel im Fernsehen. Aber Horden „Happy Birthday to youuuuuuu“ grölender Überraschungsgäste gehen mir nicht ab.

Ich wünsche Regina S. und ihrem Mann von Herzen alles Liebe und Gute – und viel Freude miteinander und mit dem KURIER!

Und, liebe Frau S., ich wünsche Ihnen viel Geduld. Sie werden Sie zum Beispiel brauchen, wenn Ihr Mann versehentlich seine Brille im Kühlschrank versteckt. Oder mit gatschigen Schuhen durchs Wohnzimmer rennt und es, in seiner Wahrnehmung, nicht einmal berührt. Dafür wird er nie den Hochzeitstag vergessen.