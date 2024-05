Hey, wir leben noch! Über das Älterwerden als große Gerechtigkeit

Unlängst zeigte sich die Sex and the City-Ikone Sarah Jessica Parker mit ihrer Naturhaarfarbe – grau, sie ist 59 Jahre. Die Kommentare in sozialen Medien reichten von unterirdischen Beleidigungen bis hin zu Jubelgesängen: Wow, was die sich traut! Mutig! So gewagt!

Neben ihr auf dem Foto: Ein zwei Jahre jüngerer Mann, ebenfalls mit grauen Haaren. Kommentare dazu: keine.

In diese Schiene passt folgende Aussage: Eine Frau nennt, gefragt oder aus einer Situation heraus, ihr Alter. Die Reaktion: „Sieht man gar nicht, du schaust ja viel jünger aus!“. Das ist freundlich gemeint.

Dürfen wir nicht so alt aussehen, wie wir sind?

Aber warum soll es ein Kompliment sein, jünger auszusehen als man ist? Darf ich nicht ausschauen wie ehrliche 42? Was ist verkehrt daran? Jedes unserer Jahre ist (hart) erarbeitet, wir haben uns reingehängt in dieses Abenteuer Leben.