Auf der Räuberinnenleiter und in der Hängematte für Herz und Seele

Das ist Ode, Lobpreisung und Fangesang in einem. Das Gefühl wird bei mir ständig stärker: Ich bin so privilegiert mit diesen großartigen, lustigen, intelligenten, warmherzigen, leidenschaftlichen und bodenständigen Frauen in meinem Leben (alle, die ich dazu zähle, wissen es. Ich sage es ihnen nur zu gerne immer wieder).