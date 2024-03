Es ist nicht wichtig, was er von dir denkt

Ich bin Mama von drei Töchtern. Zwei davon kommen nun in das Alter, in dem sie sich für andere Menschen mehr als freundschaftlich interessieren. Es kann sein, dass jemand in love oder fz (fix zam) ist, dass man einen crush (Schwarm) hat oder gebasht wird (tut weh). Ich lerne gerade viel neues Vokabular, mit dem ich selbstbewusst um mich schmeiße. Ich komme nämlich wiederum in das Alter, in dem mir gar nichts mehr peinlich ist.