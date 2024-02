Ich durfte kürzlich einen Journalismus-Workshop in einem Linzer Gymnasium gestalten. Eine 3. Klasse voller 12- bis 14-Jähriger. Ich gestehe: Vorab haben mir ein bisschen die Knie geschlottert bei so viel geballerter Pubertät.

Was hört man nicht für Schauergeschichten über Teenager dieser Tage: Sie hätten die Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagsfliege, zeigten Desinteresse an eh allem, seien rotzfrech und respektlos, außerdem mehr am Mobiltelefon als an echten Verbindungen interessiert.

Kein Handy in der Hand

Ich habe vier Stunden lang ganz anderes erlebt: Wir haben über journalistische Textsorten, Bildgestaltung, Überschriften und Fake News diskutiert, haben praktische Übungen gemacht. So viele waren durchgehend aufmerksam dabei, haben sich mit Ideen und Vorschlägen zu Wort gemeldet, Fragen gestellt und mitgemacht. Niemand hat gestört, niemand hatte ein Handy in der Hand (außer für eine Übung, bei der es erlaubt war).