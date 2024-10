Warum Eigenschaften kein rosarotes oder blaues Mascherl haben können

Mittlerweile sollte doch in den meisten Köpfen angekommen sein, dass wir Menschen vieles sein können – völlig unabhängig von unserem biologischen Geschlecht. Eigenschaften sind niemals männlich oder weiblich. Wer das noch immer glaubt oder das sogar so vermitteln will, braucht dringend Nachhilfe in Form von validen Informationen.

Es gibt diese eine Sache, die sich (frühkindliche) Sozialisation nennt. Wie wir aufwachsen, womit wir konfrontiert werden, was wir zur Verfügung haben, prägt uns. Das beginnt bereits vor der Geburt und ist ein lebenslanger, meist unbewusster Prozess.

Alles ist möglich

Warum Eigenschaften männlich oder weiblich konnotiert sein sollen, ist ein Mysterium. Es gibt auf dieser Welt alle möglichen Kombinationen an Menschen: Ängstliche Buben, starke Mädchen, welche, die sich keinem biologischen Geschlecht zuordnen wollen und mutig sind, die Liste ließe sich endlos fortführen.