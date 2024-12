Endlich die ersten Türchen öffnen – quietsch!

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Auch das Adventkalender-Business ist nicht vor Absurditäten gefeit. Wobei: Es ist eine schöne Tradition, anderen Menschen, Freude zu bereiten und so die Wartezeit bis zum 24. 12. kurzweilig zu gestalten.

Was alles nummeriert und in Verpackungen gesteckt wird (abgesehen von Schokolade): Bier, Gewürze, Tee, Schmuck, Schminkprodukte, Socken, Sexspielzeuge, Spielzeuge für Kinder, Wurst, Chips, Saatgut, kluge Sprüche, Bastelutensilien, Duftkerzen und so weiter. Es gibt übrigens auch Exemplare für Hunde und Katzen.

Auf Altbewährtes setzen

Bei uns daheim brechen bereits im Oktober Diskussionen aus, welches Kind welche Themen im Adventskalender abgehandelt haben möchte. Je nach Alter waren da schon Pokemons, Pferde, Harry Potter, Lego und Puppen im Rennen.

Vor der finalen Entscheidung machen alle Jahre wieder alle drei Kinder einen Rückzieher und setzen auf Altbewährtes: „Mama, wir wollen den von dir!“