Adventkalender oder Adventskalender? Was ist richtig?

Welche Schreibweise wird in Österreich bevorzugt?

Tatsächlich sind beide Schreibweisen richtig. Dr. Manfred Glauninger vom Projekt "I AM DIÖ", erklärt, dass die Variante mit dem Binnen-s in Deutschland geläufiger ist, während sich in Österreich eher die s-lose Form durchgesetzt hat. Glauninger betont, dass die Einstellung der Person gegenüber dem jeweils anderen Sprachgebrauch, darüber entscheidet, welche der Formen die "richtige" ist.