Chaos im Kübel

Langeweile ist das Ausbleiben von Trends.

So gesehen leben wir in einer Zeit, in der es nie fad wird. Schon gar nicht in der Küche.

Der Trend des Jahres 2023 heißt: Chaos-Cooking. Man speist Lasagne mit Nutella, Chicken-Wings auf Pizza oder Kaiserschmarren mit Brie. Erfunden wurde der Trend, no na, auf Social Media, wo’s auch nie fad im Kopf ist … – obwohl: erfunden stimmt so nicht. Basilikum-Eis oder Leberkäs’-Krapfen gibt’s schon länger, und Toast Hawaii war schon in den 1950ern eine Beleidigung des Gaumens.

Aber am Ende ist eh wurscht, was man speist. Das erfuhr einst schon Maria Theresia: Bei einem Souper saß Leibarzt Van Swieten neben der magenleidenden Kaiserin. Sie aß mit großer Appetenz, er kippte parallel alle Gänge in einen Kübel unter der Tafel, Suppe, Braten, Püree. Nach dem Dessert präsentierte er der Monarchin das Ergebnis: „Seht, Majestät, so sieht es jetzt in Eurem Magen aus.“ Frühes Chaos-Cooking im Kübel, sozusagen.

andreas.schwarz@kurier.at