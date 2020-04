Chaos de luxe: Postkarte aus Coronistan

In polizeilich sanktionierten Abständen hatte sich inzwischen eine Menschentraube gebildet, um den offensichtlich Quarantänien-bedingten Beziehungs-Bankrott hautnah zu erleben. So ein Live-Erlebnis, noch dazu aus allernächster Nähe, hatte man ja nach dem vielen virtuellen Halli-Hallo-Entertainment aus den Wohnzimmern der Gaukler-Zunft schon lange nicht mehr gehabt. Eine Schauspielfreundin mit Josefstadt-TÜV, die in der Menge stand, rief mir zu: „Also, wenn ich das auf der Bühne so spielen würde, schreien alle: Herzogin Outrage, geh' runter vom Pedal!“ Diese Meldung führte bei der Parkbank-Furie erst recht zum Kabelbrand: „Net deppert reden, Depperte.“ Sie knuffte den Schockstarren in die Flanke und flüsterte: „Was is' mit du? Du sagst ja gar nix.“ Er: „I sag' jetzt, dass i an Flamutschi hab'. Gemma ham, i will was essen.“ Hand in Hand, dann sogar eng umschlungen, verließen sie das Terrain und wieder einmal erwies sich der Wolfgang-Ambros-Aphorismus „Nirgends geht's so zua wie auf dera Welt“ als goldrichtig.

www.pollyadler.at

polly.adler@kurier.at